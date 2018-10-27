По словам стражей порядка, инцидент произошел накануне около 17:00 по местному времени. В Солсберийском соборе раздался сигнал тревоги: как выяснилось, мужчина предпринял попытку разбить молотком стеклянный ящик, в котором хранится "Великая хартия вольностей". Ущерба историческому документу нанесено не было, во время инцидента никто не пострадал.

Мужчину подозревают в попытке кражи, во владении оружием, а также в нанесении уголовно наказуемого ущерба. Подозреваемого поместили в следственный изолятор в городе Мелкшем.

Великая хартия вольностей, составленная с целью защиты прав свободного населения средневековой Англии, была подписана английским королем Иоанном Безземельным 15 июня 1215 г. Она состояла из 63 статей и появилась на свет в результате восстания баронов, которые были недовольны усилением королевской власти и грубым нарушением феодальных обычаев.

Великая хартия стала первым в британской истории документом, ограничивающим власть монарха, явилась прародительницей большинства современных конституций и легла в основу современного международного права. На данный момент сохранились четыре оригинальные копии этого документа, и хранящаяся в Солсберийском соборе - лучшая из них. Две другие копии хранятся в Британской библиотеке в Лондоне, и еще одна - в замке английского города Линкольн.

Напомним, собор в Солсбери стал своего рода мемом после того, как Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ, причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, дали интервью главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян.

Мужчины заявили, что не имеют отношения к спецслужбам, в Лондон ездили, чтобы "оторваться", а в Солсбери наведались, чтобы полюбоваться знаменитым местным собором. Нашлось у них и объяснение повторной поездке в город - в первый раз оценить красоты Солсбери помешала плохая погода. Однако в руководстве Великобритании слова мужчин назвали "оскорблением здравого смысла".