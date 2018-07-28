В британском сафари-парке двухметровый медведь напал на автомобиль с семьей

Жительница города Лейтон-Баззард Софи Мэллэни приехала в парк "Уоберн сафари" в графстве Бедфордшир в понедельник. Она ехала по дороге, когда на капот ее автомобиля запрыгнул двухметровый медведь и начал грызть детали машины.

Мэллэни рассказала, что начала сигналить, но никто из сотрудников парка не пришел ей на помощь. Руководства парка впоследствии заявило, что никаких сигналов слышно не было.

Нас расстроило, что никто не пришел нам на помощь", — сказала Мэллэни. Она отметила, что посетителей парка инструктируют подавать звуковой сигнал в случае опасности.

"Так мы и поступили, но к нам никто не пришел".

Представитель сафари-парка сказал, что в момент инцидента на дежурстве был замначальника отдела хищников, но он ничего не слышал.

"Он бы пришел разобраться", — заявил представитель парка.

Мэллэни сказала, что в конце концов медведь слез с автомобиля и отправился к другому авто.

Представитель сафари-парка принес извинения за то, что медведь потревожил семью, и пообещал, что будет проведено расследование.

"Мы хотим напомнить посетителям, что мы находимся в сафари-парке, а не в контактном зоопарке", — сказал он.

Он отметил, что на дороге сафари животные приближаются к автомобилям, поэтому действуют жесткие правила, которые все гости должны соблюдать.

Парк предложил семье Мэллэни VIP-программу во время следующего посещения, но она отказалась. "Не думаю, что мы в ближайшее время вернемся в этот сафари-парк", — сказала она.