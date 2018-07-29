За три года число учеников из РФ в частных школах Великобритании снизилось более чем на треть, пишет The Telegraph. "Санкции начинают кусаться", - заявил британский депутат Брайант.
Londonas
© Vida Press

В последние три года резко уменьшилось число российских учеников в частных школах Великобритании, сообщает издание The Telegraph в воскресенье, 29 июля, со ссылкой на данные организации "Совет частных школ" (Independent Schools Council, ISC), объединяющей 1300 британских образовательных учреждений.

Так, в апреле 2015 года в частных школах Великобритании учились почти 2800 россиян, а к апрелю 2018 года их число сократилось более чем на треть - до 1700. В ISC затруднились назвать причину такого резкого падения. Главред справочника по британским школам The Good School Guide Ральф Лукас также заявил в беседе с The Telegraph, что судить об этом сложно.

Это может быть как временным явлением, так и свидетельством смены предпочтений российской элиты - "время покажет", сказал Лукас. По его словам, дети из России, как правило, быстро адаптируются к условиям жизни в Великобритании и хорошо учатся.

"Санкции начинают кусаться"

В свою очередь, председатель парламентской группы по отношениям с РФ Крис Брайант, комментируя ситуацию, отметил, что "санкции начинают кусаться".

The Telegraph связывает снижение числа российских учеников в британских школах с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном и напоминает, в частности, об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и последовавшей за ним высылкой российских дипломатов и их семей. Среди российских олигархов, чьи дети были отданы на обучение в британские частные школы, - Борис Березовский, погибший в 2003 году, Роман Абрамович и Игорь Шувалов, отмечает издание.

Deutsche Welle
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