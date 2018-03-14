"Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года" - говорится в заявлении семьи Хокинга.
Профессор, который страдал амиотрофическим склерозом, был почти полностью парализован и говорил при помощи синтезатора речи, изучал сложные вопросы происхождения Вселенной, в частности теорию возникновения мира и теорию черных дыр.
Благодаря своей книге "Краткая история времени" Хокинг прославился на весь мир.
Стивен Хокинг имеет 12 почетных степеней, является членом Британского научного Королевского общества и Академии наук США. Его научные заслуги отмечены множеством премий и наград.
В 2007 году физик, всю жизнь мечтавший испытать состояние невесомости, совершил полет над Атлантикой на специально сконструированном самолете. В 2009 году он планировал отправиться в космос, однако поездка не состоялась.
Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде.
Врачи диагностировали у Хокинга боковой амиотрофический склероз в 1963 году. Тогда они утверждали, что жить ученому осталось два с половиной года.
Болезнь быстро прогрессировала, в связи с чем ученому пришлось пользоваться инвалидной коляской. В 1985 году ученый заболел тяжелой формой воспаления легких. После серии операций ему была проведена трахеостомия, и Хокинг утратил способность говорить.
Изначальные прогнозы врачей не оправдались: ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.
Будучи парализованным, Хокинг вел активную жизнь - занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютера c синтезатором речи, специально сконструированного для него компанией Intel.
Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности - первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.
Ученый сделал много открытий в теории черных дыр. В частности, он открыл, что маленькие черные дыры теряют энергию, испуская "излучение Хокинга", и испаряются.
Хокинг озвучивал сам себя в популярных мультсериалах "Симпсоны" и "Футурама", а также снимался в эпизодах популярных сериалов. Про жизненный путь ученого снято несколько документальных фильмов.
В 2015 году Хокинг поддержал проект российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску сигналов от инопланетной жизни.
В апреле 2016 года Хокинг и Мильнер объявили о запуске проекта Breakthrough Starshot, целью которого станет отправка наноробота к звездной системе Альфа Центавра.
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