По данным издания, новое подразделение британской армии под названием Шестая дивизия будет реагировать на "атаки" в социальных сетях и предпринимать аналогичные ответные нападения. Командующий сухопутными силами Великобритании генерал-лейтенант Айван Джонс сообщил, что новое подразделение будет действовать "выше и ниже порога обычного конфликта", чтобы противостоять "пагубной деятельности", которую якобы ведет Россия, и "угрозам со стороны технологически развитых террористических групп, таких как ИГИЛ*".

"Характер ведения войны продолжает меняться по мере того, как границы между обычными и нетрадиционными способами ведения войны становятся все более размытыми. Армия должна оставаться адаптирующейся и развиваться как боевая сила", - заявил Джонс.

В состав Шестой дивизии войдут служащие подразделений британской армии, а также небольшое число служащих военно-морского флота и ВВС. Также к работе будут привлечены резервисты. Командовать новой дивизией будет нынешний глава Сил боевого и тылового обеспечения британской армии генерал-майор Джеймс Баудер.

Посольство РФ в Британии ранее заявляло, что кибератаки, о которых говорят британские министры, являются не реально существующей проблемой, а одним из поводов для нагнетания антироссийских настроений. В диппредставительстве отмечали, что Россия неоднократно на различных уровнях предлагала британским партнерам взаимодействие по проблематике киберугроз, но никакой реакции со стороны Лондона не последовало, что высвечивает отсутствие интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу.

В октябре 2017 года британский парламент запросил у Facebook данные о возможном вмешательстве России в Brexit, а также о досрочных парламентских выборах в 2017 году. В декабре парламент пригрозил соцсетям санкциями за отказ сотрудничать по "вмешательству" РФ в Brexit.

В конце 2017-го премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что британские власти серьезно относятся к вопросу "российского вмешательства в избирательный процесс или в демократические процессы в какой-либо стране". Она обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью "фейковых новостей" и атак хакеров.

В июне 2018 года британская газета The Sunday Times сообщила о том, что бизнесмен Аррон Бэнкс, известный как один из спонсоров кампании по Brexit, и его компаньон Энди Уигмор неоднократно контактировали с российскими официальными лицами во время подготовки к референдуму по выходу Британии из ЕС и после него. Впрочем, сам предприниматель категорически отверг подобные подозрения. Кабинет министров также не обнаружил доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, включая Россию, для оказания влияния на демократические процессы в Великобритании.