По данным издания, новое подразделение британской армии под названием Шестая дивизия будет реагировать на "атаки" в социальных сетях и предпринимать аналогичные ответные нападения. Командующий сухопутными силами Великобритании генерал-лейтенант Айван Джонс сообщил, что новое подразделение будет действовать "выше и ниже порога обычного конфликта", чтобы противостоять "пагубной деятельности", которую якобы ведет Россия, и "угрозам со стороны технологически развитых террористических групп, таких как ИГИЛ*".
"Характер ведения войны продолжает меняться по мере того, как границы между обычными и нетрадиционными способами ведения войны становятся все более размытыми. Армия должна оставаться адаптирующейся и развиваться как боевая сила", - заявил Джонс.
В состав Шестой дивизии войдут служащие подразделений британской армии, а также небольшое число служащих военно-морского флота и ВВС. Также к работе будут привлечены резервисты. Командовать новой дивизией будет нынешний глава Сил боевого и тылового обеспечения британской армии генерал-майор Джеймс Баудер.
Посольство РФ в Британии ранее заявляло, что кибератаки, о которых говорят британские министры, являются не реально существующей проблемой, а одним из поводов для нагнетания антироссийских настроений. В диппредставительстве отмечали, что Россия неоднократно на различных уровнях предлагала британским партнерам взаимодействие по проблематике киберугроз, но никакой реакции со стороны Лондона не последовало, что высвечивает отсутствие интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу.
В октябре 2017 года британский парламент запросил у Facebook данные о возможном вмешательстве России в Brexit, а также о досрочных парламентских выборах в 2017 году. В декабре парламент пригрозил соцсетям санкциями за отказ сотрудничать по "вмешательству" РФ в Brexit.
В конце 2017-го премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что британские власти серьезно относятся к вопросу "российского вмешательства в избирательный процесс или в демократические процессы в какой-либо стране". Она обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела других стран с помощью "фейковых новостей" и атак хакеров.
В июне 2018 года британская газета The Sunday Times сообщила о том, что бизнесмен Аррон Бэнкс, известный как один из спонсоров кампании по Brexit, и его компаньон Энди Уигмор неоднократно контактировали с российскими официальными лицами во время подготовки к референдуму по выходу Британии из ЕС и после него. Впрочем, сам предприниматель категорически отверг подобные подозрения. Кабинет министров также не обнаружил доказательств успешного использования дезинформации иностранными игроками, включая Россию, для оказания влияния на демократические процессы в Великобритании.
Порошенко: Я точно буду каяться, но не журналистам (7)
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что за годы его...
Финляндия ужесточает требования по визам для россиян (2)
Финские диппредставительства в РФ с 1 сентября 2019 года...
В США отменили юбилейный музыкальный фестиваль "Вудсток-50"
Музыкальный фестиваль "Вудсток-50", который должен был...
В Днепропетровской области на аукцион выставили шеститонный памятник Ленину (ФОТО) (2)
В Днепропетровской области Украины выставили на торги...
В Нидерландах введен запрет на ношение паранджи (2)
Запрет носить элементы одежды, закрывающие лицо,...
TOP новостей
С 1 августа должники в Литве могут вздохнуть свободнее: меняются расценки приставов (8)
1 августа в Литве вступает в силу приказ министра...
Ученые: меры по контролю за алкоголем не изменили привычки потребителей Литвы (14)
Политика контроля над употреблением алкоголя путем...
Жители Биржай ополчились против детей: мы за детей, но не на нашей улице (8)
После того как выяснилось, что в Биржай, на ул....
В доме у Зуокаса найдены не только работы Мекаса: художник Варкалис узнал свои картины (10)
В среду Вильнюсской мэрии были переданы ящики, как...
Глава МВД: власти Вильнюса напрасно сеют среди жителей панику по поводу БелАЭС (23)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...