Теперь отключить такого больного от жизнеобеспечения будет проще, однако критики считают, что отключая, например, систему кормления, больных по сути будут обрекать на смерть от голода и жажды. Решение было принято судьей Верховного суда леди Джилл Блэк.

В течение последних 25 лет решения по подобным делам выносил специальный суд по защите прав юридически недееспособных людей, однако этот процесс часто занимал до нескольких лет, а апелляция по каждому делу обходилась правительству в сумму до 50 тысяч фунтов.

Решение касалось дела пациента, который в материалах суда называется "господином И". Сам пациент скончался в декабре прошлого года, однако разбирательство по его делу продолжилось и после смерти именно для того, чтобы создать юридический прецедент.

Смерть банкира

52-летний "И" был банкиром, вел активный образ жизни, увлекался спортом и ходил на концерты. В июне 2017 года он перенес инсульт, после которого сильно пострадали функции головного мозга.

Мужчина впал в вегетативное состояние - он так и не пришел в сознание, а есть и пить мог только с помощью системы жизнеобеспечения. Его лечащий врач в сентябре прошлого года пришел к выводу, что даже если мужчина очнется, остаток жизни он будет страдать от сильных физических болей и когнитивных нарушений.

В октябре к тому же выводу пришел приглашенный семьей банкира консультант-нейрохирург, после чего родственники "И" и врачи пришли к выводу, что его лучше будет отключить от системы кормления и вентиляции легких.

В Национальной системе здравоохранения решили, что этот случай может быть прецедентом. Первого ноября ее представитель обратился в Высокий суд Лондона с просьбой постановить, что в подобных случаях родственникам и врачам не обязательно обращаться в какие-либо судебные инстанции.

Это постановление оспаривал адвокат, назначенный министерством юстиции защищать права недееспособного пациента. Он утверждал, что в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека в подобных случаях защитить права пациента может только решение суда. Адвокат требовал вернуть дело "господина И" в специализированный суд по делам недееспособных.

Однако судья Высокого суда в этом отказала, сочтя, что в случае, если и медики, и родственники больного согласны, что отключить систему жизнеобеспечения будет лучше, то в деле нет конфликта, требующего судебного решения. Конвенция о правах человека и законодательство не содержат однозначных рекомендаций о том, что делать в таких случаях, сочла она.

Высокий суд Лондона выпустил соответствующее постановление по делу "господина И" и дал представителю минюста право подавать на нее апелляцию прямо в Верховный суд. 30 июля Верховный суд в этой апелляции отказал.

Скандальное решение

В своем решении судья Джилл Блэк рекомендует семьям больных обращаться в суд "в случаях разногласия" с врачами. Во всех остальных случаях согласия семьи и врачей достаточно для того, чтобы обеспечить "общественное доверие", говорится в материалах решения.

Группы, выступающие против эвтаназии, критикуют решение суда. Вегетативные пациенты, отключенные от системы жизнеобеспечения "по сути будут умирать от голода и жажды".

Анализ: мнения разделятся

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Корреспондент Би-би-си по юридическим вопросам Клайв Коулмен:

Вот уже много лет врачи имеют право с согласия родственников лишать жизненно необходимого лечения пациента, находящегося в вегетативном состоянии или состоянии минимального сознания.

Например, согласия родственников достаточно для того, чтобы врачи не проводили диализ - решения суда для этого не нужно.

Однако лишение воды и пищи, необходимых для жизни - это другой вопрос. С тех пор как в 1993 году было вынесено решение по делу выжившего после давки на стадионе Хилсборо Энтони Бленда, в Британии считалось общепринятым, что врачи даже при согласии родственников должны заручиться одобрением суда.

Этот вопрос считался исключением отчасти из-за эмоциональной и психологической значимости решения лишить человека питания. Ряд экспертов считает, что это привело к тому, что люди дольше чем нужно остаются в вегетативном состоянии - больницы как правило не решаются обращаться в суд по каждому случаю из-за дороговизны разбирательств и бюрократии.

Решение Верховного суда гласит, что судам можно не принимать участие в подобных делах, если семья и врачи приходят к согласию. Однако оно противоречит некоторым религиозным и этическим нормам в британском обществе, поэтому мнения на его счет разделятся.

Кто-то сочтет, что оно гуманно и основывается на сострадании, другие - что оно отнимает последнюю защиту у тех, кто и так находится в уязвимом положении

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Директор НКО Care not Killing ("Забота вместо убийства") доктор Питер Сондерс говорит, что был "очень озабочен и немного разочарован" решением Верховного суда.

Нынешнее решение, считает он, устраняет "дополнительный слой защиты" интересов пациента, а необходимость ухода за такими пациентами и его "финансовый аспект" могут привести к тому, что решения об отключения от системы поддержки "будут принимать, исходя не из тех причин".

В НКО Compassion in Dying ("Сострадание в смерти") с этим не согласны и считают правильным, что теперь решение о жизни человека будут принимать самые близкие люди и хорошо знакомые с его случаем профессионалы.