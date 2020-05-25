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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико» привел как минимум к 41 смерти от коронавируса в Великобритании, сообщает The Sunday Times.
Liverpool futbolininkai pasiekė eilinę pergalę
Liverpool futbolininkai pasiekė eilinę pergalę
© AFP / Scanpix

Издание отмечает, что статистику предоставила компания Edge Health, основываясь на данных Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Число умерших было получено при моделировании последствий прилета испанских болельщиков в Англию и сравнения числа смертельных случаев в других регионах страны.

Матч прошел 11 марта в Ливерпуле на стадионе ”Энфилд” и завершился победой ”Атлетико” в дополнительное время со счетом 3:2. На тот момент в Испании было зафиксировано более 640 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Великобритании — 100 тыс.

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