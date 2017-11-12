Изначально он был посвящен именно павшим воинам Первой мировой: Компьенское перемирие, положившее конец боевым действиям, было подписано 11 ноября, но основные мероприятия в Британии принято проводить в ближайшее к этой дате воскресенье.

Позже в этот день стали вспоминать и жертв Второй мировой войны, и всех погибших в более мелких вооруженных конфликтах и горячих точках. Главный символ праздника - красные маки, которые символизируют маковые поля Фландрии, где хоронили погибших солдат.

В День памяти военнослужащие и ветераны войн собираются у памятников погибшим солдатам по всей Британии. Королевская семья традиционно принимает участие в главной церемонии у Кенотафа в центре Лондона - аналога могилы Неизвестного солдата.

В этом году королева Елизавета II впервые не возложила к памятнику венок (за нее это сделал принц Чарльз), а наблюдала за церемонией с балкона расположенного рядом министерства иностранных дел.

"Сегодня мы вспоминаем больше миллиона британских военных и солдат Содружества, которые погибли в обеих мировых войнах, - сказал на церемонии командующий британскими вооруженными силами сэр Стюарт Пич. - Этот день посвящен памяти о жертве, которую они принесли, чтобы мы сейчас могли наслаждаться нашей свободой".

На церемонии присутствовал и новый министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, сменивший на этом посту Майкла Фэллона, ушедшего в отставку на прошлой неделе после обвинений в домогательствах.

Еще одна традиция 11 ноября - звонить в колокола. В этот день в 1918 году, когда стало известно о перемирии, колокольный звон раздавался по всей стране: так британцы выражали облегчение и радость по случаю окончания войны.

Биг-Бен, знаменитый колокол здания Парламента, расположенный неподалеку от Кенотафа, находится на ремонте. Его будут ремонтировать до 2021 года, и уже почти три месяца он не звонит, как обычно, каждую четверть часа.

Однако по случаю Дня поминовения лондонцы снова услышали звон Биг-Бена: колокол традиционно дал сигнал к минуте молчания 11 ноября, в 11 часов 11 минут, а в ходе воскресной церемонии прозвонил снова.

В следующем году, когда в День памяти павших будет отмечаться 100-летняя годовщина окончания Первой мировой войны, по всей Великобритании колокола зазвонят в 1400 церквях - столько звонарей погибли во время войны.