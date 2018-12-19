Судья Королевского суда в Бирмингеме постановил, что 22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудия Пататас были членами "Национального действия" и "давно придерживались агрессивных нацистских взглядов". В суде также стало известно, что пара назвала своего ребенка Адольфом, потому что они "восхищались" Гитлером.

Томас получил 6,5 года тюрьмы, Пататас — пять лет. Кроме них, тюремные сроки получили еще четыре неонациста. Среди них — Дэниэл Богунович, который получил шесть лет и четыре месяца тюрьмы; прокуроры характеризовали его как "лидера, пропагандиста и стратега "Национального действия". Еще три члена организации Даррен Флетчер, Нейтан Прайк и Джоэль Уилмор получили от 5 лет до 5 лет и 10 месяцев заключения.

Судья отметил, что цель "Национального действия" заключалась в том, чтобы свергнуть демократию в стране "путем насилия и убийств, чтобы навязать государство нацистского образца, которое уничтожит целые общественные группы".

Томас работал охранником в компании Amazon, а Патакас, родившаяся в Португалии, была свадебным фотографом. Они держались за руки и плакали во время оглашения приговора.

На прошлой неделе суд заслушал информацию о том, что другой обвиняемый, Флетчер, научил свою маленькую дочь нацистскому приветствию. В суде он заявил, что они "просто играли". При этом он признал себя расистом.

Томаса также признали виновным в хранении инструкций по созданию бомбы, за что он получил еще 2,5 года. При обыске в квартире у них с Патакас полиция нашла мачете, ножи и арбалеты, один из них хранился возле детской кроватки. Кроме того, у них дома нашли нацистские флаги и одежду с нацистской символикой, нож для рубки теста в форме свастики и декоративные подушки с этим символом.

"Национальное действие"

- Группа была основана в 2013 году Беном Рэймондом (сейчас ему 29 лет) и Алексом Дэвисом (24 года)

- Она изначально задумывалась как открыто неонацистская партия

- Рэймонд получил политологическое образование в Эссекском университете, а Дэвис был членом Британской национальной партии

- Считается, что в "Национальном действии" никогда не состояло больше 100 человек

- Активисты движения раздавали листовки на кампусах университетов и проводили демонстрации

- В 2015 году 25-летний член группы Зак Дэвис напал на стоматолога, этнического сикха, с молотком и мачете и был осужден за покушение на убийство

- После убийства депутата британского парламента Джо Кокс в 2016 году, в "Твиттере" "Национального действия" появилась запись "Осталось всего 649 депутатов #Белый Джихад"

- В том же году группу запретили как "связанную с терроризмом"

- "Национальное действие" стала первой праворадикальной группой, которую запретили в Великобритании со времен Второй мировой войны.