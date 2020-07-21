В Британии опубликовали доклад о российском вмешательстве в политику

Декабрьские утечки информации предполагали, что в докладе будут упоминаться девять российских бизнесменов, которые являются донорами консерваторов. Но в опубликованной версии — во всяком случае, в открытой ее части — их имена не называются.

"Похоже, что Россия считает Британию одной из своих главных целей на Западе с точки зрения разведки. И хотя мы не получаем угроз такого уровня, как страны, граничащие с Россией, наши свидетели предполагают, что в списке "приоритетов" мы — сразу после США и НАТО. Это скорее всего из-за нашего тесного сотрудничества с США", - говорится в тексте доклада.

Хотя никаких фамилий в докладе нет, в нем все же осталась отсылка к неким "российским олигархам", близким к Владимиру Путину, которые успешно интегрировались в политическую жизнь Британии.

"Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира: ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами, и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела", - заявил практически одновременно с публикацией доклада пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по Интерфаксу).

Что есть в докладе? И чего там нет?

Еще до публикации доклада британские журналисты предполагали, о чем в нем может идти речь. И находили "скелеты в шкафу" не только у нынешнего премьера Бориса Джонсона, но и у его предшественников - Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона. Вспоминали, в том числе, и реакцию британских властей на убийство Александра Литвиненко, а вернее, годы, которые потребовались Британии, чтобы начать публичное расследование.

"Боюсь, что главный виновник - это российские деньги, - за день на публикации доклада предполагал колумнист Times Эдвард Лукас (он один из тех людей, кого авторы доклада опрашивали во время своей работы). - Этот виновник, с одной стороны, подпитывает влиятельную индустрию отмывания денег, а с другой - стимулирует рынок особняков и пентхаусов. Кроме того, он приносит пожертвования политическим деятелям и их сторонникам, и не в последнюю очередь — в Консервативной партии".

Можно сказать, что в итоге сбылось сделанное за несколько месяцев до публикации доклада предположение корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Гордона Кореры. Он говорил, что в докладе меньше доказательств, чем рассчитывают многие, но их больше, чем ожидают другие. Действительно, в документе нет сведений, которые бы доказывали, что Россия успешно повлияла на британские выборы. Речь идет о попытках.

Правда, далеко не все доказательства и обоснования вошли в публичную версию доклада - некоторые факты останутся только в засекреченном приложении, чтобы защитить источники и оставить в тайне методы разведки. Доступ к неотредактированной версии будут иметь только чиновники на самом высоком уровне.

С опозданием

Доклад, публикации которого ждали десять месяцев, вышел в последний день работы британского парламента: в среду, 22 июля, депутаты уходят на летние каникулы.

Предыдущий состав комитета по разведке готовил документ полтора года, а опубликовать его изначально планировали еще в ноябре 2019-го, правда, правительство отложило публикацию на месяц. За этот месяц в Британии прошли новые парламентские выборы, на которых консерваторы получили большинство, а Борис Джонсон утвердился в кресле премьер-министра страны.

Оппоненты из Лейбористской партии упрекали правительство: своевременное появление доклада, считали они, могло бы существенно повлиять на итоги этих выборов. Как минимум, к Борису Джонсону появились бы дополнительные вопросы.

Но даже после триумфальных для консерваторов выборов доклад так и не увидел свет - формально ждали, пока сформируется новый состав комитета. Сам Борис Джонсон все это время говорил, что скандал вокруг документа "чрезмерно раздут" и в нем нет никаких доказательств того, что Россия якобы вмешивалась в британские выборы.

Новый скандал разразился уже во время формирования комитета, задача которого - надзор за работой британских разведслужб. Главным фаворитом на должность главы комитета был консерватор Крис Грейлинг, в разные годы бывший и министром юстиции, и министром транспорта страны.

Но - неожиданно для многих - должность получил его коллега по партии Джулиан Льюис, который сам выдвинул свою кандидатуру. Источник Би-би-си в британском правительстве сказал, что Льюис "действовал заодно с лейбористами и другими членами оппозиции, преследуя собственные цели". За эту выходку его исключили из партии, но главой комитета он все-таки стал. Считается, что именно победа Льюиса поспособствовала выходу доклада о вмешательстве в выборы.

Впрочем, в преддверии выхода доклада глава Форин-офиса Доминик Рааб заявил, что Россия практически наверняка пыталась вмешаться и в выборы 2019 года - те самые, на которых победили консерваторы. Рааб заявил, что Россия незаконно получила официальные бумаги, в которых содержались подробности торговых переговоров между Британией и США, после чего выложила их в интернет. Этим, по мнению Рааба, воспользовалась Лейбористская партия в рамках своей предвыборной кампании.

А что Россия?

Комментируя заявление Рааба, российский посол в Лондоне Андрей Келин сказал Би-би-си: "Мы вообще не вмешиваемся. Мы не видим никакого смысла во вмешательстве, потому что для нас неважно, будет во главе страны Консервативная партия или Лейбористская, - мы все равно будем стараться улучшить те отношения, которые есть".

Россия традиционно отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы. Правда, только на прошлой неделе Британия, США и Канада одновременно обвинили российских хакеров в атаке на медицинские лаборатории Запада. Цель - вакцина от коронавируса.

Заместитель министра внутренних дел Британии по вопросам безопасности Джеймс Брокеншир в интервью Би-би-си признался, что речь идет о "практически полной уверенности" в том, что именно за группа атаковала лаборатории. Более того, по его словам, Запад считает, что эта хакерская группа связана с российскими спецслужбами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда сказал: "Мы не приемлем подобные обвинения, равно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы 2019".

Двое российских бизнесменов, упомянутых в британском докладе, уже комментировали Би-би-си эту ситуацию. Александр Лебедев назвал это "хохотом", а Александр Темерко открыто сказал, что состоит в приятельских отношениях с Борисом Джонсоном и, кроме того, не просто финансово поддерживает консерваторов, но и является членом партии.

Любой человек, зарегистрированный в Британии как избиратель, может быть донором политических партий. Более того, полный список тех, кто пожертвовал деньги, регулярно публикуется на сайте избирательной комиссии — включая суммы, которые эти люди перевели различным политическим силом. Так что сам факт того, что владельцы британских паспортов - пусть и выходцы из России - перечисляли деньги консерваторам, все же не говорит о попытках вмешательства в выборы.