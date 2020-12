Британия заказала 100 млн доз, и этого будет достаточно, чтобы охватить 50 млн человек. С учетом заказа на вакцину компаний Pfizer и BioNTech количества доз хватит для всего населения страны.

Вакцина была разработана в начале 2020 года, а испытания на первом добровольце состоялись в апреле. Затем в тестировании приняли участие тысячи людей.

В отличие от вакцины Pfizer и BioNTech, которой для хранения требуется температура не выше -70 градусов Цельсия, вакцину от AstraZeneca можно хранить в обычном холодильнике, поэтому ее будет проще транспортировать.

AstraZeneca сообщила, что сможет обеспечивать до 2 млн доз вакцины в неделю. В Британии с начала массовой вакцинации были привиты более 600 тыс. человек.

Премьер-министр Борис Джонсон назвал создание вакцины триумфом британской науки.

It is truly fantastic news — and a triumph for British science — that the @UniofOxford /@AstraZeneca vaccine has been approved for use.