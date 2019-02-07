В отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, помимо Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, мог участвовать еще один человек — офицер российской военной разведки, который прибыл в Великобританию под вымышленным именем Сергей Федотов. Об этом вечером в среду, 6 февраля, сообщила британская газета The Telegraph.

По информации издания, 45-летний Федотов приехал в Великобританию одновременно с подполковником Анатолием Чепигой и военным врачом ГРУ Александром Мишкиным 2 марта 2018 года и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он по неизвестной причине отменил свою регистрацию на рейс и, по всей видимости, оставался в Британии еще как минимум несколько дней после отравления Скрипалей, отмечает The Telegraph.

Дело Скрипалей и яд "Новичок"

Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, два агента российской разведки, прибывшие в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд — нервно-паралитическое вещество "Новичок" — на дверную ручку дома Скрипаля.

Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджес. Предположительно яд, которым она отравилась, находился во флаконе из-под духов. Российская сторона отрицает любую причастность к обоим случаям отравления.