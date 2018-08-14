По данным газеты, на месте происшествия работают полицейские и экстренные службы.
В твиттере Press Association заявили, со ссылкой на Скотланд-Ярд, что полиция задержала водителя автомобиля.
В другом посте говорится, что в результате инцидента пострадали несколько пешеходов.
Очевидец также рассказал Daily Star, что на месте происшествия в данный момент находятся около 200 полицейских. Он предположил, что полиция ищет в автомобиле бомбу.
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