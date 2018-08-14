В Британии машина въехала в заграждение рядом с парламентом

По данным газеты, на месте происшествия работают полицейские и экстренные службы.

В твиттере Press Association заявили, со ссылкой на Скотланд-Ярд, что полиция задержала водителя автомобиля.

В другом посте говорится, что в результате инцидента пострадали несколько пешеходов.

Очевидец также рассказал Daily Star, что на месте происшествия в данный момент находятся около 200 полицейских. Он предположил, что полиция ищет в автомобиле бомбу.