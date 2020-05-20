В Бразилии самый высокий суточный показатель смертности за минувшие сутки

В Бразилии за сутки от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1 179 человек, сообщило министерство здравоохранения страны. Этот показатель является самым высоким за все время пандемии. Общее число летальных исходов составило 17 971.

Как уточняет агентство AFP, президент Жаир Болсонару, придерживающийся крайне правых взглядов, находится в открытом конфликте с большинством из губернаторов 27 штатов страны, поскольку он преуменьшает значение пандемии и настаивает на прекращении ограничительных мер в интересах спасения экономики.

В городах Венесуэлы, расположенных у границы с Бразилией и Колумбией, вводится комендантский час в связи с ростом инфицированных вирусом нового типа. Об этом заявил министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения. По словам главы ведомства, в этой южноамериканской стране за сутки выявлен 131 случай заражения — максимальный показатель за 24 часа.

Власти связывают рост числа инфицированных с возвращением в страну мигрантов из Бразилии, где пандемия набирает силу. Абсолютные цифры в Венесуэле не очень велики: 618 человек, у которых выявлен SARS-CoV-2, и 10 умерших.