По словам губернатора штата Минас-Жерайс, шансов найти выживших в результате стихийного бедствия мало.
В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток обрушился на несколько фермерских поселений.
Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных пока не сообщается.
#BREAKING: Multiple casualties reported after dam collapse in Brumadinho, Brazil.
pic.twitter.com/N0KXrtbS7D
— I.E.N. (@BreakingIEN) January 25, 2019
Представитель компании Vale, оторой принадлежит шахта, в пятницу сообщил, что отходами залило коммуну Вила Фортеко недалеко от города Брумандиньо.
На съемках с вертолета, показанных местным телеканалом, видно, как поток грязи сметает все на своем пути.
Мэр Брумандиньо Авимар де Мело в беседе с местной газетой ранее заявил, что погибли по меньшей мере 50 человек, но не исключил, что число погибших может оказаться больше.
"У нас пока больше нет информации: все происходит очень быстро", - сказал он.
Президент Бразилии Жаир Болсонаро написал в "Твиттере", что приедет на место событий в воскресенье. Министры экологии и гражданской обороны уже в пути, добавил он.
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