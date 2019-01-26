На железорудной шахте на юго-востоке Бразилии обрушилась плотина резервуара с отходами добычи ископаемых. На данный момент известно как минимум о девяти погибших, около 300 человек числятся пропавшими без вести.
© Reuters / Scanpix

По словам губернатора штата Минас-Жерайс, шансов найти выживших в результате стихийного бедствия мало.

В результате прорыва дамбы, сдерживавшей отходы от добычи руды, грязевой поток обрушился на несколько фермерских поселений.

Жителей близлежащих районов начали эвакуировать с помощью вертолетов. О количестве эвакуированных пока не сообщается.

Представитель компании Vale, оторой принадлежит шахта, в пятницу сообщил, что отходами залило коммуну Вила Фортеко недалеко от города Брумандиньо.

На съемках с вертолета, показанных местным телеканалом, видно, как поток грязи сметает все на своем пути.

Мэр Брумандиньо Авимар де Мело в беседе с местной газетой ранее заявил, что погибли по меньшей мере 50 человек, но не исключил, что число погибших может оказаться больше.

"У нас пока больше нет информации: все происходит очень быстро", - сказал он.

Президент Бразилии Жаир Болсонаро написал в "Твиттере", что приедет на место событий в воскресенье. Министры экологии и гражданской обороны уже в пути, добавил он.

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