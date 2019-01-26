В Бразилии объявили траур после прорыва плотины

Правительство штата Минас-Жерайс объявило трехдневный траур в связи с прорывом плотины на юго-востоке Бразилии, сообщает газета Globo со ссылкой на заявление властей штата, пишут РИА.Новости.
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Как сообщает газета со ссылкой на спасателей, число жертв увеличилось до 9, при этом от 300 до 350 человек числятся пропавшими без вести.

В то же время по официальным данным погибли семь человек. Как сообщалось ранее, в зоне происшествия находились 427 человек, 279 были обнаружены живыми. Местные СМИ со ссылкой на мэра муниципалитета Брумадинью сообщали, что погибли по меньшей мере 50 человек.

Ночью поисково-спасательная операция была ненадолго приостановлена, в субботу утром работы возобновились, отмечает Globo.

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что в субботу утром совершит облет района, где произошел прорыв плотины.

Прорыв плотины в районе муниципалитета Брумадинью произошел в пятницу утром, потоки грязи хлынули в административные здания компании и дома жителей, при этом системы аварийного предупреждения не сработали.

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