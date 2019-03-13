В Бразилии двое подростков устроили бойню в школе, после чего совершили суицид

Десять человек погибли в среду в результате стрельбы в одной из школ города Сан-Паулу в Бразилии. Преступление совершили двое вооруженных подростков, открывшие огонь по десяткам людей. Затем злоумышленники совершили самоубийство.
Brazilijoje per šaudynes mokykloje žuvo keli žmonės
© AFP / Scanpix

Нападавшие были одеты в черное и прятали лица под масками. Стрельба началась около 9:30, передает G1. Среди восьми жертв оказались как дети, так и два сотрудника школы. По меньшей мере 23 пострадавших направлены в близлежащие больницы.

Губернатор штата Сан-Паулу Жуау Дориа в связи с произошедшим отменил все запланированные встречи и прибыл на место трагедии. "Получил печальное известие о жестоком убийстве детей в школе. В настоящее время мы располагаем лишь предварительными данными", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

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По информации телеканала, в школе учатся больше тысячи детей, и работают 105 сотрудников.

Нападавшие, по предварительной версии, озвученной полковником полиции Фабио Пелегрини, ранее обучались в этом образовательном учреждении. В соцсетях появилась фотография одного из предполагаемых соучастников, на которой юноша скрывает нижнюю часть лица под повязкой с изображением части черепа.

Многие сравнивают произошедшее с бойней в школе Колумбайн, произошедшей 20 лет назад в штате Колорадо в США. Там двое подростков убили 12 школьников и одного учителя, после чего покончили с собой.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Сотрудники правоохранительных органов изъяли револьвер 38-го калибра, арбалет и бутылки с зажигательной смесью ("коктейли Молотова").

Здание школы оцеплено, над ним кружит полицейский вертолет, передает ТАСС.

Как уточнили в правоохранительных органах, незадолго до стрельбы в полицию поступила информация о применении огнестрельного оружия неподалеку от школы, в автосалоне. Там ранение получил один человек. Полиция считает, что в него стреляли двое подростков, напавших затем на школьников.

По словам 15-летнего школьника Росни Марсело Гротливеда, один из нападавших был вооружен огнестрельным оружием, а другой - ножом.

NEWSru.com
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