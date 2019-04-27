Представительница Смешанных боевых искусств (ММА) Джойс Вьера атаковала мужчину на пляже Прайа ду Брага в бразильском штате Рио-де-Жанейро, сообщает Daily Mirror.
© Shutterstock nuotr.

Спортсменка заявила, что мужчина изображал перед ней половой акт, чем нанес глубокую психологическую травму. Пострадавший же уверяет, что просто отошел помочиться и попал девушке на глаза.

Полицейские скрутили 26-летнего мужчину за совершение "непристойного действия", однако после дачи показаний он был освобожден.

"Я хочу, чтобы он сидел в тюрьме. Потому что то, что произошло со мной, могло произойти с чьей-то дочерью или внучкой. Это может повлиять на всю семью, потому очень травмирует. Это зрелище отравляет мою жизнь, я целую неделю просыпалась с этой отвратительной сценой перед глазами", - заявила Вьера.


Девушка-боец призналась, что является феминисткой и впервые столкнулась с харрассментом такого типа, хотя ей приходится страдать от сексизма каждый день.

"Я до сих пор ловлю скептические взгляды мужчин на тренировке только потому, что я женщина. Но это только топливо для меня, которое помогает продолжать бороться", - добавила она.

NEWSru.com
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