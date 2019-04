Спортсменка заявила, что мужчина изображал перед ней половой акт, чем нанес глубокую психологическую травму. Пострадавший же уверяет, что просто отошел помочиться и попал девушке на глаза.

Полицейские скрутили 26-летнего мужчину за совершение "непристойного действия", однако после дачи показаний он был освобожден.

"Я хочу, чтобы он сидел в тюрьме. Потому что то, что произошло со мной, могло произойти с чьей-то дочерью или внучкой. Это может повлиять на всю семью, потому очень травмирует. Это зрелище отравляет мою жизнь, я целую неделю просыпалась с этой отвратительной сценой перед глазами", - заявила Вьера.

MMA fighter speaks out after punching man who 'performed sex act' during photo shoot https://t.co/pXWaujR8Ms pic.twitter.com/GLK7IsIbGf