Спортсменка заявила, что мужчина изображал перед ней половой акт, чем нанес глубокую психологическую травму. Пострадавший же уверяет, что просто отошел помочиться и попал девушке на глаза.
Полицейские скрутили 26-летнего мужчину за совершение "непристойного действия", однако после дачи показаний он был освобожден.
"Я хочу, чтобы он сидел в тюрьме. Потому что то, что произошло со мной, могло произойти с чьей-то дочерью или внучкой. Это может повлиять на всю семью, потому очень травмирует. Это зрелище отравляет мою жизнь, я целую неделю просыпалась с этой отвратительной сценой перед глазами", - заявила Вьера.
MMA fighter speaks out after punching man who 'performed sex act' during photo shoot https://t.co/pXWaujR8Ms pic.twitter.com/GLK7IsIbGf— Mirror Fighting 🥊 (@MirrorFighting) 26 апреля 2019 г.
Девушка-боец призналась, что является феминисткой и впервые столкнулась с харрассментом такого типа, хотя ей приходится страдать от сексизма каждый день.
"Я до сих пор ловлю скептические взгляды мужчин на тренировке только потому, что я женщина. Но это только топливо для меня, которое помогает продолжать бороться", - добавила она.
В Бразилии девушка из ММА избила на пляже оскорбившего ее мужчину (3)
Представительница Смешанных боевых искусств (ММА)...
В Шри-Ланке после перестрелки с полицией нашли тела 15 человек
Полиция вступила в ожесточенную перестрелку с...
Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам заключения (16)
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18...
Президент Шри-Ланки приказал осмотреть все жилые дома в государстве
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился...
На Чернобыльской АЭС начали пробную эксплуатацию защитного саркофага (3)
Задача пробной эксплуатации новой защитной арки над...
TOP новостей
В Литве проходит акция "Делаем": жители убирают территорию не только в парках, но и на кладбищах
Побережья рек и озер, парки, территории около домов и в...
Окончательно прекращён выпуск банкнот номиналом 500 евро (28)
26 апреля окончательно прекращён выпуск банкноты...
Предприятия родственников не смогут участвовать в конкурсах бюджетных учреждений (12)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает, что...
LRT может подать в суд на кандидата в президенты Литвы (4)
Национальный транслятор - телерадиокомпания LRT (...