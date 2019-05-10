В Германии в ночь на 9 мая неизвестные осквернили несколько десятков могил на советском воинском захоронении в городке Шпремберг в федеральной земле Бранденбург.
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Злоумышленники нанесли на несколько могил нацистскую символику и распылили краску на 57 надгробий, сообщила немецкая полиция. Правоохранители начали расследовать инцидент, усмотрев в нем действия, противоречащие конституции.

По данным сайта "Советские военные мемориалы в Германии", созданного при участии Германо-российского музея и посольства РФ в Германии, в Шпремберге находятся два советских воинских кладбища. На них захоронены 787 погибших в бою солдат и офицеров Красной Армии.

В Германии, как и в большинстве европейских стран, 8 мая празднуют день победы над нацизмом. В ночь на 9 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне. В России День Победы в Великой Отечественной войне отмечают 9 мая.

Deutsche Welle
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