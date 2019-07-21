В Боснии и Герцеговине перезахоронили 86 жертв резни 1992 года

Спустя 27 лет после Боснийской войны в городе Приедор в Боснии и Герцеговине перезахоронены останки 86 человек, которые пали от рук сербских полицейских в 1992 году. Почтить память убитых на траурном мероприятии в субботу, 20 июля, собрались несколько сотен человек.
Массовое захоронение в Коричани (на горе Влашич близ города Травник) с останками мужчин и подростков из числа боснийских мусульман было обнаружено в 2017 году.
Изначально жертвы находились в лагере в деревне Трнополье, где в нечеловеческих условиях содержались боснийцы, а также боснийские хорваты. 21 августа 1992 года было объявлено, что группу из 200 человек вывезут из лагеря для обмена пленными. Однако обмена не произошло: возле обрыва Коричани пленникам приказали выйти из автобусов и встать возле вырытых могил. Из расстрелянных в тот день до сих пор удалось найти и опознать 181 человека.
Боснийская война продолжалась с 1992 года по 1995 год. Экзекуция пленников Трнполья считается одним из наиболее жестоких эпизодов в боснийском конфликте.
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