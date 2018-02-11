В Большом каньоне разбился туристический вертолет, есть жертвы

Вертолет Eurocopter EC130 "разбился при невыясненных обстоятельствах в Большом каньоне" и получил сильные повреждения, сообщил представитель федерального управления гражданской авиации США.
По его словам, жертвами крушения стали трое человек, по меньшей мере еще четверо ранены.
Состояние пострадавших неизвестно, уточнил в интервью местному телеканалу диспетчер департамента по чрезвычайным ситуациям.
Вертолет совершал прогулочный рейс над каньоном - одной из главных туристических достопримечательностей США. Причина аварии пока непонятна.
Вертолет разбился в конце субботнего дня. Власти разыскивают еще одного или двух человек, которые, возможно, также могли пострадать при падении вертолета на земле.
Расследованием происшествия займутся федеральное управление гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте США.
В конце января три человека стали жертвами крушения вертолета в Калифорнии в городе Ньюпорт-Бич.
В начале февраля крупное происшествие с участием вертолетов произошло во Франции. Тогда в небе у озера Каркес столкнулись два военных вертолета. Погибли пять человек.
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