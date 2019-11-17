В Боливии в ходе протестов погибли уже 23 человека

В Боливии в ходе новой волны протестов погибли четыре человека. В результате общее число жертв беспорядков в этой латиноамериканской стране, продолжающихся с конца октября, увеличилось до 23 человек, сообщила Межамериканская комиссия по правам человека в субботу, 16 ноября. По данным комиссии, являющейся структурой Организации американских государств, еще 122 человека были ранены.
Только 15 ноября в результате столкновений в центре Боливии между силовиками и сторонниками свергнутого президента страны Эво Моралеса погибли 5 человек.
ООН критикует власти Боливии
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет раскритиковала "излишнее и несоразмерное" применение силы полицией и армией в Боливии. Это исключительно опасно и может привести к тому, что ситуация в стране полностью выйдет из-под контроля, предупредила она.
Эво Моралес - первый в истории Боливии президент из числа представителей коренного населения - покинул пост главы государства 10 ноября на фоне длительных, массовых протестов против его спорного переизбрания и бежал в Мексику. С тех пор в Боливии не утихают протесты сторонников Моралеса, добивающих возвращения в страну свергнутого президента.
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