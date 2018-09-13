На прослушку "от подвала до крыши" был поставлен целый софийский отель "Маринела", в котором останавливались европейские лидеры, приезжавшие на различные саммиты. И слежка за лидерами ЕС велась "неболгарской" спецслужбой, а, вероятно, российской.

Информация о прослушивании пятизвездочного отеля всплыла почти случайно еще две недели назад, когда в эфире телеканала bTV болгарский журналист Григор Лилов, комментируя обыски в отеле и ордер Интерпола на арест владельца Ветко Арабаджиева, а также его сына, заявил, что установленная прослушка стала тому причиной, сообщает новостной болгарский сайт News.bg. Тогда репортер убежденно заявил, что собственники гостиницы знали, что в здании установлена специальная аппаратура, отметив, что за Арабаджиевым видны "длинные руки госбезопасности".

Лилов пояснил, что олигарх, владеющий отелем, связан с болгарскими социалистами — Болгарской соцпартией (БСП), преемницей Болгарской коммунистической партии, которую почти три десятка лет поддерживала Москва. Однако эти связи не уберегли его, и сейчас ведется следствие. Пока Ветко Арабаджиев находится за пределами Болгарии, но, вероятно, вынужден будет вернуться с Лазурного берега во Франции и сдаться властям, так как в Софии под арестом сейчас находится его сын. Его арестовали, когда в номерах отеля "Маринел" нашли коробки с наличными, в которых было около 5 млн евро.

Официально Арабаджиевых обвиняют в неуплате налогов и отмывании денег. Однако Арабдажиева также связывают с действующим премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, напоминая, что Болгария оказалась одним из немногих членов ЕС и НАТО, которые отказались высылать русских дипломатов после химатаки в британском Солсбери.

Как отмечает портал Faktor.bg со ссылкой на данные одного их бывших руководителей контрразведки страны, который пожелал остаться анонимным, посетители отеля были объектами разработки российских спецслужб. По его словам, именно Москва демонстрировала пылкую активность по дискредитации Болгарии во время ее председательства в Евросоюзе. А спецслужбы НАТО и ЕС неоднократно предупреждали Болгарию, что она является потенциальным объектом гибридной войны, проводимой Кремлем.

Экс-посол Болгарии в РФ Илиян Васильев также подтвердил, что отель "Маринела", если и использовался некими спецслужбами, то именно российскими. В своем Facebook посол написал, что если информация о найденной прослушке верна, то это может означать, что болгарская контрразведка продемонстрировала свое полное бессилие, тогда как "русские делают все, что хотят, и могут делать все, что хотят у нас, что тем более страшно на фоне дела Скрипалей".

А если информация о прослушке не верна, то, по словам экс-посла, "опять же, это демонстрирует способность русских умело манипулировать и общественным мнением, и мнением наших западных союзников, чтобы полностью дискредитировать Болгарию". "Проблема в том, что никто больше нам не доверяет", — констатировал дипломат.

По его словам, в любом случае это "скандал стратегической величины". "Поэтому важно, чтобы мы продемонстрировали способность противостоять российской угрозе, в том числе путем высылки их агентов и "дипломатов", — заключил бывший посол Болгарии в России.

Еще в конце 80-х годов прошлого века этот отель "Маринела" "местом встреч советской, а позже российской резидентуры". Там останавливались и такие знаменитые террористы как Мехмет Али Агджа, стрелявший в Папу Римского Иоанна Павла II, и Ильич Рамирес Санчес, более известный под кличками Карлос и Шакал. Поэтому интерес к отелю со стороны спецслужб был постоянным. Да и сами российские официальные представители предпочитали останавливаться в "Маринеле", вероятно, чувствуя себя там как дома.

В связи с этим скандалом СМИ Болгарии напомнили прошлогодние обвинения в адрес России со стороны Македонии, когда контрразведка заподозрила Россию в многолетнем воздействии на политику страны.

В документах македонских спецслужб говорилось о том, как российские офицеры СВР и ГРУ совместно с сотрудниками посольства России пытались влиять на внутреннюю политику Македонии и других балканских стран, чтобы не допустить их вступления в НАТО, продвигать интересы России и попытаться создать пояс нейтральных стран на Балканах. Тогда также велась массовая прослушка ведущих политиков, первых лиц государства, а также руководителей македонских госведомств.

Реализацией этой стратегии в Македонии занимались в том числе четыре сотрудника ГРУ со штабом в Софии, столице Болгарии. Их деятельность, судя по документам, координировалась через посольство России в Скопье, столице Македонии.

Болгарские СМИ обращают внимание, что нынешние обвинения подтверждают факт высокой активности российских спецслужб, работающих в Софии. В Евросоюзе пока никак официально не прокомментировали ситуацию с прослушкой их лидеров в болгарском отеле. В Москве по этому поводу также сохраняют молчание.