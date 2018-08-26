В районе Искырского ущелья возле города Своге в Софийской области перевернулся автобус, в результете чего 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС со ссылкой на данные врачей скорой помощи, информирует rbc.ua.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Сообщается, что автобус с пассажирами, направлявшийся в Софию, перевернулся в районе Искырского ущелья в 2 км от города Своге.

Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев, побывавший в одной из больниц, куда доставили раненых, описал ситуацию как "чрезвычайно тяжелую". Он уточнил, что 13 человек погибли на месте, двое — по дороге в больницу.

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О причинах, которые могли привести к происшествию, пока данных нет.

Болгарский телеканал NOVA сообщает, что в автобусе находились пассажиры, ехавшие с экскурсии в монастырь "Семи престолов" недалеко от города Своге. По неизвестной пока причине, автобус съехал с дороги и упал в овраг.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем траура в память о жертвах автокатастрофы.

rus.delfi.ee
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