Сообщается, что автобус с пассажирами, направлявшийся в Софию, перевернулся в районе Искырского ущелья в 2 км от города Своге.

Министр здравоохранения страны Кирилл Ананиев, побывавший в одной из больниц, куда доставили раненых, описал ситуацию как "чрезвычайно тяжелую". Он уточнил, что 13 человек погибли на месте, двое — по дороге в больницу.

О причинах, которые могли привести к происшествию, пока данных нет.

Болгарский телеканал NOVA сообщает, что в автобусе находились пассажиры, ехавшие с экскурсии в монастырь "Семи престолов" недалеко от города Своге. По неизвестной пока причине, автобус съехал с дороги и упал в овраг.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил 27 августа днем траура в память о жертвах автокатастрофы.