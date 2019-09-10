По информации ”24 часа”, задержание связано с делом о шпионаже. В рамках этого дела также был задержан один из секретарей ”Русофилов” Юрий Борисов, писало издание ”Дума”. Позднее его отпустили без предъявления обвинений, передает "Медуза".

По данным болгарской версии ”Радио Свобода”, на допрос был вызван ряд руководителей ”Русофилов”, а также политолог Живко Георгиев. Его спрашивали об исследованиях, которые он проводил по заказу иностранных организаций, в том числе Российского института стратегических исследований.

Движение ”Русофилы” было создано в Софии в 2003 году. Оно заявляет свой целью укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и Россией.

В мае 2019 года президент России Владимир Путин наградил лидера движения Николая Малинова орденом Дружбы.