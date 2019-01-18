В Боготе в теракте около полицейской академии погибли более 20 человек

Личность террориста установлена — это 56-летний Хосе Альдемар Рохас Родригес, сообщает газета El Tiempo. В его машине, которую он направил на здание, находилось 80 кг взрывчатого вещества пентолита.
Перед терактом в академии проходила торжественная церемония повышения в должности сотрудников колумбийской полиции и принятия в ее ряды курсантов. Через несколько минут после окончания мероприятия к запасному КПП подъехал внедорожник Nissan 1993 года выпуска. Служебная собака подала знак, что в машине есть что-то подозрительное, охранник хотел проверить ее, но водитель нажал педаль газа и въехал на территорию школы.
Взрыв был такой силы, что в нескольких соседних домах выбило окна. Водитель и несколько сотрудников академии погибли на месте. Большинство пострадавших — колумбийцы, но среди раненых есть также панамцы и эквадорцы, которые учились в академии.
Впервые в своей истории эта южноамериканская страна столкнулась со взрывом, совершенным террористом-смертником, отмечает ТАСС. Президент Колумбии Иван Дуке объявил в стране трехдневный траур.
Сейчас власти выясняют, были ли Родригес связан с повстанческими группировками или другими преступными организациями. Установлено, что Рохас проживал в муниципалитете Кубара, который граничит с Венесуэлой. В этом районе активно действуют представители леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО).
По мнению экспертов, если окажется, что теракт связан с группировкой АНО, то это фактически поставит крест на возможности проведения мирных переговоров между повстанцами и правительством.
Бывшие участники другой повстанческой организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), а ныне представители партии "Общая альтернативная революционная сила" осудили теракт, но не исключили возможности того, что подрыв машины мог быть "провокацией, направленной на прекращение всех переговоров с АНО".
АНО была создана в 1964 году. В основном группировка специализируется на проведении диверсий против объектов транспортной и нефтяной инфраструктуры, а также занимается рэкетом энергетических компаний, работающих в контролируемых ею районах. Также известны случаи захвата боевиками АНО заложников, в том числе иностранных туристов.
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