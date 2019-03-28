Возле здания посольства РФ в Бишкеке 27 марта задержали активиста, который устроил пикет против политики президента Владимира Путина.
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По словам правозащитницы Риты Карасартовой, на плакатах Нурлана Карымшакова было написано "Путин – агрессор", "Оккупант", "Убийца" и "Нам не нужна военная база".

По словам Карасартовой, задержанного обвиняют в призывах к межнациональной розни, в его доме провели обыск.

"Милиция через экспертов вынесла заключение, что надписи призывают к межнациональной розни, и возбудила дело на Карымшакова по статье 313 Уголовного кодекса – "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды", – сказала она.

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Нурлана Карымшакова вместе с супругой отвезли в ГУВД Бишкека, их не кормили уже 15 часов, сообщает правозащитница.

Сегодня, 28 марта, в Бишкеке проходит государственный визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан.

"Настоящее время"
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