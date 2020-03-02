В Берлине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В ночь на понедельник, 2 марта, в берлинском Сенате сообщили о том, что в немецкой столице официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Зараженный, чей пол и возраст не был назван, помещен в больницу и получает лечение. Врачи начали проверку людей, с которыми он контактировал. В понедельник в полдень по местному времени городской сенатор по здравоохранению проведет пресс-конференцию, на которой даст более подробную информацию.

В понедельник же появится информация о проверке на коронавирус сотрудников аквапарка Tropical Islands в 50 километрах от Берлина. Его посетил турист из другого региона Германии, у которого впоследствии обнаружили вирус. Всего в Tropical Islands работают 600 сотрудников, парк способен принять до 6 тысяч посетителей в день.

Десятая земля

Берлин стал десятой (из 16) федеральных земель Германии, в которой зафиксировано заражение коронавирусом. Число зараженных вирусом SARS-CoV-2 в Германии резко увеличилось за один день. Еще утром в воскресенье было известно о 66 случаях инфицирования, к вечеру того же дня число заразившихся превысило 130 человек.

В Баден-Вюртемберге школьникам, учителям, многим чиновниками и полицейским, вернувшимся из одного из кризисных регионов распространения вируса, предписано оставаться дома и после окончания каникул по случаю карнавала, причем независимо от наличия симптомов заболевания. Некоторые из этих требований распространяются и на Баварию. Кризисными регионами министерство внутренних дел во внутреннем циркуляре называет провинцию Лоди в Ломбардии и город Во в провинции Падуя на севере Италии, а также отдельные регионы Китая, Ирана и Южной Кореи, передает агентство dpa.

Возможно введения карантина городов

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) в интервью газете Bild am Sonntag не исключил введения карантина для городов и целых регионов - однако лишь в качестве последнего средства борьбы с коронавирусом.

Между тем федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) подчеркнул, что в четырех из пяти случаев обнаружения вируса вызываемое им заболевание COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) протекает мягко или даже вовсе без симптомов.