В столице Германии задержан 31-летний мужчина, гражданин РФ, который участвовал в подготовке тяжкого преступления с использованием взрывчатых веществ на территории ФРГ. Об этом сообщает в среду, 22 августа, Федеральная прокуратура Германии. Операция по задержанию была проведена силами берлинской и федеральной полиции с участием спецназа.

По данным прокуратуры, задержанный по имени Магомед-Али планировал совершить тяжкое преступление совместно с 22-летним Клементом Б., который был задержан в апреле прошлого года во французском Марселе.

Как сообщается в заявлении прокуратуры, оба задержанных в конце октября 2016 года приобрели большое количество взрывчатого вещества TATP (трипероксида ацетона), которое хранили в своей квартире в Берлине. Организовать теракт на территории Германии им помешали превентивные действия полиции в отношении находящегося под наблюдением спецслужб Магомеда-Али.

Опасаясь разоблачения, подозреваемые решили разъехаться. Клемент Б. уехал сначала на запад Германии, в Ахен, а оттуда во Францию, где 18 апреля 2017 года был задержан. Магомед-Али оставался все это время в Берлине.