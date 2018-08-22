Спецслужбы ФРГ задержали гражданина России, который, по данным следствия, участвовал в подготовке террористического акта в Германии.
Vokietijos policija, polizei
© Reuters/Scanpix

В столице Германии задержан 31-летний мужчина, гражданин РФ, который участвовал в подготовке тяжкого преступления с использованием взрывчатых веществ на территории ФРГ. Об этом сообщает в среду, 22 августа, Федеральная прокуратура Германии. Операция по задержанию была проведена силами берлинской и федеральной полиции с участием спецназа.

По данным прокуратуры, задержанный по имени Магомед-Али планировал совершить тяжкое преступление совместно с 22-летним Клементом Б., который был задержан в апреле прошлого года во французском Марселе.

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Как сообщается в заявлении прокуратуры, оба задержанных в конце октября 2016 года приобрели большое количество взрывчатого вещества TATP (трипероксида ацетона), которое хранили в своей квартире в Берлине. Организовать теракт на территории Германии им помешали превентивные действия полиции в отношении находящегося под наблюдением спецслужб Магомеда-Али.

Опасаясь разоблачения, подозреваемые решили разъехаться. Клемент Б. уехал сначала на запад Германии, в Ахен, а оттуда во Францию, где 18 апреля 2017 года был задержан. Магомед-Али оставался все это время в Берлине.

Deutsche Welle
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