Убийство произошло в пятницу в одном из парков в берлинском районе Моабит. Гражданин Грузии был застрелен из пистолета в голову днем, на виду у прохожих. После этого нападавший выбросил оружие в реку Шпрее по соседству и попробовал уехать с места преступления на велосипеде, но вскоре был задержан.
#Tötungsdelikt in #Moabit— GenStA Berlin (@GStABerlin) 24 серпня 2019 р.
Bei dem getöteten Mann handelt es sich um einen 40-jährigen Georgier. Die Tatwaffe und das mutmaßliche Fluchtfahrrad konnten sichergestellt werden. Ein 48-jähriger russischer Staatsangehöriger wurde gestern im Umfeld des Tatorts vorläufig festgenommen.
По сведениям чеченской ассоциации "Вайфонд", убитый – уроженец Панкисского ущелья в Грузии и известный участник российско-чеченской войны Зелим Хангошвили. Это же "Кавказ.Реалии" подтвердили близкие погибшего. Berliner Kurier, называет погибшего Зелимханом К. и говорит, что он был сотрудником антитеррористического департамента МВД Грузии.
Man shot dead by cyclist in broad daylight in German capitalhttps://t.co/suosLgjdzB— dpa news agency (@dpa_intl) 23 серпня 2019 р.
В 2015 году в центре Тбилиси на Хангошвили было совершено покушение. Неизвестные выстрелили в него четыре раза, когда Хангошвили находился за рулем своего автомобиля. Но раненому удалось доехать до ближайшей больницы, что и спасло ему жизнь. После этого он перебрался сначала в Украину, а позже в Германию, где попросил политическое убежище. Российские власти, по словам близких Хангошвили, неоднократно пытались добиться его выдачи из Германии на основании того, что Хангошвили якобы связан с радикальными исламистами.
В "Вайфонде" заявляют, что на Хангошвили покушались российские спецслужбы, и предполагают, что убийство тоже было заказным и вероятно было организовано людьми, связанными с нынешним главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Полиция официально этого не подтверждает.
По информации Berliner Kurier, убийство может быть связано с событиями 2012 года в грузинском ущелье Лопота, где грузинские силовики проводили спецоперацию против чеченских боевиков. Эта версия также официально не подтверждена.
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