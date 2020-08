В Берлине протестуют против COVID-ограничений

В Берлине в субботу, 1 августа, проходит масштабная акция против ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В 12.00 по местному времени (13.00 мск) шествие стартовало на бульваре Унтер-ден-Линден и двинулось по центральным улицам города. Как сообщила полиция, на 15.00 мск оно насчитывало порядка 11 тыс. участников.

"Поскольку собрание на Унтер-ден-Линден оказалось довольно многолюдным, наши коллеги убедительно указывают на необходимость соблюдать необходимую дистанцию", - написала пресс-служба столичной полиции в Twitter.

По ее данным, которые подтверждаются поступающими с места событий кадрами, практически никто из собравшихся не был в масках. Некоторые из участников захватили с собой флаги с символикой различных федеральных земель.

Мероприятие проходит под лозунгом: "День свободы - конец пандемии". Митингующие дошли до "Улицы 17 июня", где в 15.30 мск началась массовая демонстрация.

Protestors from across Germany are starting to gather in front of Berlin’s Brandenburg gate for a “Day of Freedom”, they want to declare the “end of the pandemic”. Among the ones who have mobilised for the protest: conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists.#b0108 pic.twitter.com/XPbjShqiom