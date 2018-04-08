В Берлине в воскресенье, 8 апреля, предотвращен теракт, который мог произойти во время традиционного полумарафона. Спецслужбами были задержаны суммарно 6 человека, среди них и главный подозреваемый. Об этом сообщила в своем Twitter полиция Берлина.

По информации газеты Die Welt, злоумышленник намеревался с двумя острозаточенными ножами напасть на участников и зрителей полумарафона. Издание также сообщает, что главный задержанный относится к окружению Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине 19 декабря 2016 года, который был застрелен через 4 дня после преступления. При этом подчеркивается, что "конкретной опасности" не было, поскольку задержанный уже долгое время находился под наблюдением спецслужб. Указывается и на отсутствие связи между задержаниями и терактом в Мюнстере, произошедшим накануне, 7 апреля.

В нынешнем берлинском полумарафоне приняли участие рекордное количество спортсменов - 32 тысячи. Хорошая погода в немецкой столице привлекла и большое количество зрителей. В воскресенье утром сенатор Андреас Гайзель (Andreas Geisel) объявил о повышенных мерах безопасности после нападения в Мюнстере.