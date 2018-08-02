Берлин - первая федеральная земля Германии, где полностью отменена плата за детсад и домашние ясли. Теперь берлинским родителям предстоит платить только взнос за питание ребенка.
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Берлин стал первой федеральной землей Германии, где с 1 августа 2018 года полностью отменяется плата за детские сады. "Для многих берлинских семей имеет большое значение то обстоятельство, надо ли платить сбор за посещение садика или нет", - заявила сенатор Берлина по делам молодежи Зандра Шерес (Sandra Scheeres) в понедельник, 30 июля. По ее словам, этот шаг нацелен на то, чтобы помочь семьям совместить карьеру и заботу о детях.

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Плата отменяется не только за детсады, но также за услуги специально обученных воспитателей, которые организуют в своей квартире или съемном помещении ясли для 3-5 детей, как правило, не достигших трех лет. Теперь берлинским родителям предстоит платить только взнос за питание, величина которого отличается от учреждения к учреждению.

В Берлине плата за детсады отменялась постепенно. В августе 2016 года садики стали бесплатными для детей, родившихся до конца 2014 года, а год назад - для детей, родившихся с 1 января 2015 года по 30 сентября 2016 года.

В некоторых других германских землях плата за дошкольные учреждения отменяется для детей определенного возраста, например, в Нижней Саксонии и Гессене с 1 августа сбор не надо будет платить за малышей, которым исполнилось три года.

В большинстве же городов и коммун Германии родителям приходится платить нередко несколько сотен евро в месяц за посещение их детьми садов и яслей.

Deutsche Welle
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