На открытии форума выступят основавшая Фонд Бориса Немцова дочь погибшего политика и журналист DW Жанна Немцова, член совета Фонда имени Фридриха Наумана Вольф-Дитер Цумпфорт, политик Герхарт Баум и российский писатель Алиса Ганиева.

Во второй день, 10 октября, пройдут панельная сессия "Лидеры и общество в России и Европе" и дискуссии в рабочих группах.

Первый Форум Бориса Немцова состоялся в 2016 году. Мероприятие, приуроченное ко дню рождения Бориса Немцова, которому 9 октября исполнилось бы 58 лет, будет проходить ежегодно. Одна из его главных целей - содействие российско-европейскому диалогу.