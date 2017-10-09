В понедельник, 9 октября, в Берлине открывается Форум Бориса Немцова. В этом году его участники, среди которых писатель Владимир Каминер, вице-президент Transparency International Елена Панфилова и глава московского представительства Фонда имени Фридриха Наумана общества в политической, экономической, социальной и культурной сферах.
Demo in Moscow
© Organizatorių archyvas

На открытии форума выступят основавшая Фонд Бориса Немцова дочь погибшего политика и журналист DW Жанна Немцова, член совета Фонда имени Фридриха Наумана Вольф-Дитер Цумпфорт, политик Герхарт Баум и российский писатель Алиса Ганиева.

Во второй день, 10 октября, пройдут панельная сессия "Лидеры и общество в России и Европе" и дискуссии в рабочих группах.

Первый Форум Бориса Немцова состоялся в 2016 году. Мероприятие, приуроченное ко дню рождения Бориса Немцова, которому 9 октября исполнилось бы 58 лет, будет проходить ежегодно. Одна из его главных целей - содействие российско-европейскому диалогу.

Deutsche Welle
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