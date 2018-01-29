"Этим тестам, проведенным на обезьянах и даже на людях, нет никакого оправдания с этической точки зрения", — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник, 29 января.
Он назвал "абсолютно понятным" возмущение многих людей в связи с сообщениями о подобных опытах. Наблюдательные советы концернов, по заказу которых эти исследования проводились, должны пояснить их цели, добавил Зайберт.
Сокращать выбросы, а не доказывать их безвредность
Автомобильные концерны должны были сокращать выбросы выхлопных газов и соблюдать нормы о предельно допустимых показателях, а не доказывать, что продукты сгорания якобы безвредны, подчеркнул представитель Меркель.
Министр транспорта ФРГ Кристиан Шмидт также резко раскритиковал проведение тестов на людях и обезьянах. Подобные испытания организуются не с научными целями, а исключительно ради воздействия на общественное мнение, отметил представитель министра. Автомобилестроители должны незамедлительно и подробно изложить свою позицию по этому вопросу, говорится далее в заявлении.
Представитель министерства охраны окружающей среды указал на то, что токсичность выхлопных газов научно доказана. Тем возмутительнее тот факт, что автоконцерны пытались опровергнуть эти данные, заявил он. В свою очередь представитель министерства здравоохранения подчеркнула, что существуют "строгие критерии" для проведения испытаний на животных и людях, и они разрешены только в сфере медикаментов и медицинских продуктов.
Тесты на людях в Ахене и на обезьянах в США
Ранее в тот же день газеты Süddeutsche Zeitung (SZ) и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT).
Во время этих испытаний здоровые люди с их согласия подвергались непродолжительному воздействию диоксида азота, являющегося одной из токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей. В Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они на протяжении нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO₂.
Несколько дней назад стало известно о подобных тестах, проводившихся на обезьянах. Опыты проводились с целью доказать, что выхлопы современных дизельных автомобилей менее токсичны благодаря новым системам очистки. Daimler и BMW заявили, что непричастны к проведению экспериментов над обезьянами. Концерн VW признал такие тесты ошибкой. "Мы убеждены, что выбранные тогда научные методы неправильны. Было бы лучше с самого начала отказаться от таких опытов", — сообщил автомобилестроитель в Вольфсбурге.
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