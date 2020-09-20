aA
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан встревожен значительным ростом новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
В Берлине обеспокоены ростом новых заражений коронавирусом
© AFP / Scanpix

"На данный момент наша система здравоохранения хорошо справляется с ситуацией, но развитие событий во всей Европе вызывает беспокойство", - написал политик в субботу, 19 сентября, в Twitter.

При этом он указал на последние данные о инфицированных Института имени Роберта Коха (RKI) и отметил, что почти 2300 новых заражений являются рекордным показателем с апреля.

В свою очередь эксперт по вопросам здравоохранения фракции социал-демократов в бундестаге Сабине Дитмар указала, что в настоящее время вновь регистрируется больше заражений среди пожилых и вновь растут показатели случаев госпитализации и летальных исходов.

Статьи по теме:
В России коэффициент распространения коронавируса достиг максимума с начала мая  (2)
В Литве диагностировано рекордное количество случаев заболевания коронавирусом  (129)

"В Европе и ряде регионов Германии мы как раз это наблюдаем", - отметила она.

В тот же день Институт имени Роберта Коха сообщил, что за минувшие сутки в Германии выявлено 2297 новых случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19. Пик эпидемии в Германии наблюдался в конце марта - начале апреля, когда ежедневно выявлялись более 6 тысяч новых инфицированных. К началу лета показатели постепенно снизились, а с июля вновь начали возрастать. В августе число новых заражений коронавирусом впервые вновь превысило 2-тысячную отметку.

Число выявленных случаев заражения в Германии с начала пандемии коронавируса, по данным RKI, составляет не менее 270 070. От последствий заражения SARS-CoV-2 в стране скончались 9384 пациента. Около 239,8 тысячи человек официально считаются выздоровевшими. Индекс репродукции коронавируса (R) в настоящее время сообщает 1,16. Это означает, что 100 инфицированных заражают 116 здоровых людей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Великобритании за нарушение самоизоляции будут штрафовать на 11 000 евро (3)

Правительство Великобритании повысило до 10 тыс. фунтов...

TOP новостей

С понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 7 стран (20)

По возвращении еще из 7 стран с понедельника необходимо...

Опрос на улицах Каунаса: со страхом следят за числом заражений коронавирусом, но пугает не сама болезнь (24)

Каких последствий пандемии Covid-19 больше всего боятся...

Министр обороны Литвы: вопрос в том, какую цену Лукашенко заплатит за поддержку России (267)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...

"Марш справедливости" в Минске: спецтехника в городе, интернет снова отключен (383)

В воскресенье в Минске проходит очередная акция - "Марш...

Marius Ivaškevičius Marius Ivaškevičius

Марюс Ивашкявичюс: Лукашенко играет с огнем (91)

В студии Delfi - литовский драматург, сценарист Марюс...

|Maža didelių žinių kaina