В Берлине обеспокоены ростом новых заражений коронавирусом

"На данный момент наша система здравоохранения хорошо справляется с ситуацией, но развитие событий во всей Европе вызывает беспокойство", - написал политик в субботу, 19 сентября, в Twitter.

При этом он указал на последние данные о инфицированных Института имени Роберта Коха (RKI) и отметил, что почти 2300 новых заражений являются рекордным показателем с апреля.

В свою очередь эксперт по вопросам здравоохранения фракции социал-демократов в бундестаге Сабине Дитмар указала, что в настоящее время вновь регистрируется больше заражений среди пожилых и вновь растут показатели случаев госпитализации и летальных исходов.

"В Европе и ряде регионов Германии мы как раз это наблюдаем", - отметила она.

В тот же день Институт имени Роберта Коха сообщил, что за минувшие сутки в Германии выявлено 2297 новых случаев заражения коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19. Пик эпидемии в Германии наблюдался в конце марта - начале апреля, когда ежедневно выявлялись более 6 тысяч новых инфицированных. К началу лета показатели постепенно снизились, а с июля вновь начали возрастать. В августе число новых заражений коронавирусом впервые вновь превысило 2-тысячную отметку.

Число выявленных случаев заражения в Германии с начала пандемии коронавируса, по данным RKI, составляет не менее 270 070. От последствий заражения SARS-CoV-2 в стране скончались 9384 пациента. Около 239,8 тысячи человек официально считаются выздоровевшими. Индекс репродукции коронавируса (R) в настоящее время сообщает 1,16. Это означает, что 100 инфицированных заражают 116 здоровых людей.