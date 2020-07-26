В Берлине машина с эстонским номером въехала в толпу людей, серьезно пострадали семеро

По данным газеты Bild, наезд на пешеходов совершил водитель машины марки Mercedes. Это был внедорожник с эстонским номером.
По данным спасательных служб германской столицы, пострадали семь человек. Пять из них получили тяжелые травмы. Один из пешеходов оказался под автомобилем, и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии. Место происшествия было оцеплено полицией.
Наезд на пешеходов совершил 24-летний водитель машины марки Mercedes. Он был задержан на месте происшествия. Его автомобиль обыскали на предмет возможного наличия взрывчатки
Причины происшествия выясняются. По словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о том, что наезд был совершен специально по политической или религиозной мотивации. По первым данным, машину, ехавшую с высокой скоростью, занесло на повороте.
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