В Берлине из-за авиабомбы времен войны были эвакуированы 3 тысячи человек

100-килограммовая бомба была успешно обезврежена лишь глубокой ночью.
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В центре восточной части Берлина в ночь на субботу, 15 июня, обезврежена 100-килограммовая американская авиабомба времен Второй мировой войны. Взрыватель бомбы был успешно подорван, сообщила берлинская полиция в своем микроблоге в Twitter в 01.45 утра (2.45 мск). В сообщении также говорилось, что уличные заграждения, установленные вокруг площади Александерплац, демонтируются, люди могут возвращаться в свои дома.

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Ранее из опасного района было эвакуировано около 3 тысяч человек. Эвакуации подверглись жители близлежащих домов, дома для престарелых, посетители и персонал магазинов и телебашни. Движение общественного транспорта , в том числе, железнодорожного, в районе операции было приостановлено. В нейтрализации авиабомбы были задействованы сотни полицейских и спасателей. Эвакуация была завершена лишь к полуночи.

По сообщению полиции, сначала при обезвреживании бомбы возникли "непредвиденные технические проблемы", которые, однако, были быстро устранены, взрыватель был отделен от остальной части бомбы и подорван. Саму бомбу вывезли в безопасное место. Авиабомба времен Второй мировой войны была обнаружена 14 июня на стройплощадке за универмагом "Алекса".

Deutsche Welle
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