В Берлине в воскресенье утром, 26 июля, автомобиль на большой скорости наехал на группу пешеходов, сообщает агентство AFP. По данным спасательных служб германской столицы, пострадали семь человек. Полиция оцепила место происшествия, спасатели оказывают пострадавшим первую помощь.
#Verkehrsunfall in #Charlottenburg
Am #Hardenbergplatz kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, infolgedessen 5 Personen zum Teil schwer verletzt worden sind. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Weitere Infos folgen ... pic.twitter.com/b1kcKJ2Vxc— Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 26, 2020
По данным газеты Bild, наезд на пешеходов совершил водитель машины марки Mercedes. Он был задержан на месте происшествия. Один из пешеходов оказался под автомобилем, и спасателям пришлось реанимировать его на месте аварии.
Причины происшествия выясняются. По словам представителя полиции, пока нет оснований говорить о теракте, указывает агентство dpa.
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