В Берлине 6 полицейских пострадали в ходе марша правых радикалов

Представитель правоохранительных органов Германии рассказал немецкому агентству, что берлинская полиция завела 45 дел, в том числе по подозрению в нанесении телесных повреждений, нарушении общественного порядка, закона от порядке проведения собраний, повреждении чужого имущества и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Были временно задержаны 29 человек.

Свыше 600 неонацистов собрались в субботу в берлинском районе Фридрихсхайн. Они хотели направиться в район Шпандау, где находилась тюрьма, в которой Гесс 17 августа 1987 года покончил жизнь самоубийством. Однако власти города отказали радикалам в таком маршруте и последние решили выдвинуться в Лихтенберг.

Тысячи людей, в том числе представители различных политических партий, профсоюзов, церковных и других организаций, вышли на акцию протеста против марша ультраправых. Время от времени происходили стычки между двумя группами демонстрантов. Полиция привлекла около 2,3 тыс. сотрудников для обеспечения правопорядка.