"Он (президент Дональд Трамп. - Прим. "Интерфакса") открыт для визита в Москву после получения официального приглашения", - заявила Сандерс, слова которой приводит "Интерфакс".

Кроме того, она подтвердила, что "президент Трамп ждет визита президента Путина в Вашингтон после 1 января следующего года".

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона готова пригласить Трампа в Москву. "Он имеет, кстати говоря, такое приглашение, и я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но, повторюсь: если там будут созданы соответствующие условия", - сказал глава российского государства.

Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Вашингтоне нацелены на то, чтобы провести следующий саммит президентов США и РФ в 2019 году. "Президент полагает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна пройти после окончания "охоты на ведьм" по "российскому делу", поэтому мы согласились, что она будет в следующем году", - заявил Болтон.