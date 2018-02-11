"Израиль является последовательным союзником Соединенных Штатов, мы поддерживаем его право на самозащиту от сил сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном, на юге Сирии", - говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которое цитирует The Jerusalem Post.

Сандерс призвала Иран "прекратить провокации" и действовать в направлении установления мира.

Перед этим представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Тегеран несет ответственность за субботний инцидент на границе между Сирией и Израилем, передает "Интерфакс". "США глубоко обеспокоены эскалацией напряженности в районе израильской границы, и решительно поддерживают право Израиля на самооборону", - говорится в заявлении дипломата Нойерт.

Напомним, 10 февраля ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям иранских военных в Сирии после того, как засекли на своей территории иранский беспилотник. В ответ на атаку сирийские ПВО сбили израильский истребитель. Как уточняет NEWSru Israel, эксперты склоняются к версии, что над израильской территорией был сбит иранский "клон" американского БПЛА-невидимки RQ-170 Sentinel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя авиаудары по иранским позициям в Сирии, заявил, что Иран использует сирийскую территорию для организации агрессии против Израиля. В субботу вечером Нетаньяху созвонился с президентом России Владимиром Путиным и главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин в беседе с израильским премьером высказался за то, чтобы "избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе".

Генсек ООН: Конфликт в Сирии вошел в одну из самых кровопролитных стадий

Авиаудары на территории Сирии унесли более 1000 жизней мирных жителей только за первую неделю февраля. Это стало одним из самых высоких показателей за все время противостояния, сообщили в субботу в канцелярии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Сирийский народ переживает один из самых кровопролитных периодов за почти семь лет конфликта", - говорится в сообщении. Гутерриш выразил обеспокоенность "тревожной военной эскалацией в Сирии, перетекающий за ее пределы", передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что генсек "внимательно следит за вызывающей тревогу военной эскалацией в Сирии и опасным развитием ситуации в районе границ".

Гутерриш напомнил всем сторонам конфликта об обязательствах в рамках международного гуманитарного права, а также призвал всех "работать над достижением немедленного и безоговорочного прекращения насилия и проявить сдержанность".