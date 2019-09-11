Администрация Трампа отрицательно отнеслась к сообщениям в американских СМИ об "эвакуации" из Москвы высокопоставленного агента ЦРУ, работавшего в администрации президента России, после того, как он сообщил, что Владимир Путин был главным заказчиком российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.
Mike'as Pompeo
© AFP / Scanpix

В публикациях говорится, что американские власти опасались за безопасность агента и его возможное раскрытие в связи с обострением отношений между Россией и США. Чиновнику Олегу Смоленкову – по предположению журналистов, именно он был агентом ЦРУ и работал в президентской администрации – предложили покинуть Россию. Сначала Смоленков отказывался, однако затем решил бежать в США вместе с семьей из-за риска раскрытия.

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"Я видел эту статью. В ней содержатся существенные неточности", - заявил госсекретарь Майк Помпео во вторник, отвечая на вопросы журналистов. Он не уточнил, какая именно информация, содержащаяся в статье, является недостоверной. Помпео возглавлял ЦРУ в 2017 году, когда шпиона, предположительно, вывезли из России. Он заявил, что раскрытие такой информации может подвергнуть огромному риску не только участников операции, но и США в целом.

Хоган Гидли, пресс-секретарь Белого дома, также назвал публикации опасными и заявил, что из-за таких сообщений жизнь людей оказывается под угрозой.

Ранее телеканал CNN сообщил, что информатора якобы эвакуировали из-за вольностей, которые Дональд Трамп позволял себе при обращении с секретной информации – в репортаже говорилось, что действия главы государства в итоге могли привести к раскрытию шпиона. Представитель ЦРУ назвал это заявление "неточным".

ЦРУ завербовало Смоленкова несколько десятилетий назад. Он постепенно вырос в иерархии российской бюрократии до уровня одного "из самых важных и наиболее хорошо защищенных агентов" США с доступом к Путину, пишет New York Times.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что Смоленков действительно работал в администрации президента, однако был чиновником среднего звена и никогда не общался с президентом напрямую. Он сказал, что Смоленкова уволили несколько лет назад. Песков назвал публикации в американской прессе "криминальным чтивом".

"Голос Америки"
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