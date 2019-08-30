Министр обороны США Марк Эспер в четверг подписал документы о создании Космического командования (SPACECOM) в составе Вооруженных сил США. На церемонии, которая состоялась сегодня днем рядом с Белым домом, присутствовали президент Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и глава Космического командования, генерал ВВС Джон Рэймонд.
© JAV Strateginių pajėgų vadavietės nuotr.

Во время церемонии, которая прошла в Розовом саду Белого дома, был поднят флаг Космического командования. Президенту вручили памятный знак в честь учреждения SPACECOM.

Президент Трамп назвал учреждение Космического командования "большим делом" и рассказал, что новое командование будет защищать интересы США в космосе. Вскоре, по словам президента, в составе Вооруженных сил появится новое, шестое по счету подразделение - Космические войска США, которые будут заниматься организацией, обучением и снабжением военнослужащих, выполняющих распоряжения Космического командования.

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Дональд Трамп заявил, что его администрация обеспечила оборонное ведомство страны бюджетами, о которых раньше в Пентагоне могли и не мечтать: "[годовые] бюджеты в 700 млрд, 716 млрд, и теперь 738 млрд долларов", перечислил президент.

"Никто не мог предположить, что это станет возможным, но мы одобрили [бюджеты] – и республиканцы, и демократы. И с помощью этих средств мы теперь создаем самое совершенное вооружение на Земле; вооружение, о котором никто помыслить не мог еще два года назад", - отметил президент Трамп.

"Голос Америки"
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