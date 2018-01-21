Служба Белого дома по связям с общественностью из-за шатдауна перестала отвечать на телефонные звонки граждан. Сотрудников ведомства заменила запись автоответчика, сообщает РИА "Новости". Вину за происходящее в Белом доме возложили на демократов.
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"К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции", — говорится на записи.

Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц. Ряд положений бюджета требует принятия 60 голосами сенаторов из 100, поэтому демократам хватило 49 голосов, чтобы заблокировать документ. В результате работа правительства остановилась с 00:00 в субботу.

Трамп, комментируя ситуацию, ранее заявил, что демократов больше волнуют нелегалы, чем безопасность США. "Они (демократы) могли легко прийти к соглашению, но вместо этого решили поиграть с политикой шатдауна", — указал он в своемTwitter.

Демократы отказались поддержать бюджет на фоне разногласий по иммиграционному законодательству: они требуют защитить так называемых "мечтателей" — детей незаконных мигрантов, приехавших в США в юном возрасте. Предыдущий президент Барак Обама принял закон, защищающий их от высылки (DACA), но Трамп отменил эту программу, и теперь депортация грозит до 700 000 человек.

Статую Свободы закрыли

Один из главных символов Нью-Йорка — Статуя Свободы — была закрыта для посещения в субботу из-за временного прекращения финансирования федерального правительства.

На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят туристические суда к монументу, расставили таблички, на которых написано, что туристы пока не могут посмотреть с близкого расстояния на Статую Свободы, а также на другую достопримечательность — остров Эллис в устье Гудзона, передает ТАСС.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к этим достопримечательностям. Он подчеркнул, что считает статую одним из главных символов США.

NEWSru.com
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