"К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции", — говорится на записи.
Палата представителей приняла в минувший четверг очередной временный бюджет сроком на месяц. Ряд положений бюджета требует принятия 60 голосами сенаторов из 100, поэтому демократам хватило 49 голосов, чтобы заблокировать документ. В результате работа правительства остановилась с 00:00 в субботу.
Трамп, комментируя ситуацию, ранее заявил, что демократов больше волнуют нелегалы, чем безопасность США. "Они (демократы) могли легко прийти к соглашению, но вместо этого решили поиграть с политикой шатдауна", — указал он в своемTwitter.
Демократы отказались поддержать бюджет на фоне разногласий по иммиграционному законодательству: они требуют защитить так называемых "мечтателей" — детей незаконных мигрантов, приехавших в США в юном возрасте. Предыдущий президент Барак Обама принял закон, защищающий их от высылки (DACA), но Трамп отменил эту программу, и теперь депортация грозит до 700 000 человек.
Статую Свободы закрыли
Один из главных символов Нью-Йорка — Статуя Свободы — была закрыта для посещения в субботу из-за временного прекращения финансирования федерального правительства.
На пристани в районе Манхэттен, откуда отходят туристические суда к монументу, расставили таблички, на которых написано, что туристы пока не могут посмотреть с близкого расстояния на Статую Свободы, а также на другую достопримечательность — остров Эллис в устье Гудзона, передает ТАСС.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что попытается как можно скорее найти средства, чтобы вновь открыть доступ к этим достопримечательностям. Он подчеркнул, что считает статую одним из главных символов США.
Гражданка Германии приговорена в Ираке к смертной казни
Суд в Багдаде приговорил к смертной казни гражданку...
Жертвами нападения на отель Intercontinental могли стать более 40 человек
Число жертв нападения террористов на отель Intercontinental в...
Число жертв пожара в пражском отеле увеличилось до трех человек
Количество погибших в результате произошедшего в...
Страх перед "Брекзитом": как живется гражданам ЕС в Великобритании (4)
Процесс выхода Великобритании из ЕС еще не завершился,...
Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею впервые за четыре года
Впервые за четыре года в Южную Корею прибыла делегация...
TOP новостей
Пукаса в Сейме сменит яркая личность но садится на его место она не хочет (24)
После того, как обвиненного в сексуальном...
В Вильнюсе открыли экспозицию Акта 16 февраля о независимости (32)
В воскресенье в Доме сигнатаров в Вильнюсе...
В Давосе президент Литвы намерена обратить внимание на Россию (108)
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент...
Погода: придется вспомнить, что такое настоящий мороз (2)
В ближайшие дни по ночам будет холодно, а в начале...
Баскетболиста Ясайтиса подозревают в насилии в семье он оказался в полиции
Известный баскетболист Симас Ясайтис оказался в...